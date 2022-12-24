Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас Вооружённые силы РФ финансируются без ограничений. Это говорит о кардинальной смене стратегии Кремля в спецоперации, уверен американский эксперт.
"Сделанное на этой неделе заявление (Владимира Путина. — Прим. ред.) можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", — пишет обозреватель Джек Бакби в издании 19FortyFive.
Возможно, не исключает аналитик, российский лидер таким образом намекнул на тот факт, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" уже вскоре встанут на вооружение ВКС РФ, а это сделает бесполезными все западные системы ПРО.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.