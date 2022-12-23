New York Post: у Путина есть "супероружие" и оно почти готово к применению

На вооружение российской армии уже в скором будущем встанет новая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", утверждают американские эксперты.

"Ракета, названная в России РС-28 "Сармат", а по классификации НАТО имеющая зловещее наименование "Сатана II", почти готова к развертыванию. Она может нести до 15 ядерных боеголовок, на пять больше, чем прошлая советская Р-36М", — пишут аналитики издания New York Post.

Они напомнили, что по результатам успешных испытаний в апреле 2022 года ракету признали "супероружием" ВКС РФ.

Короткая "фаза разгона", необычная траектория полёта и возможность "Сармата" нести гиперзвуковые боеголовки делают бесполезными все современные средства противоракетной обороны, утверждают специалисты из США.