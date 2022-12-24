Подоляк: призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов

Советник руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Иран и дальше будет наращивать поставки беспилотных летательных аппаратов в Россию, поэтому Киеву нужно прибегать к радикальным действиям.

"Иран, планирующий увеличить поставки ракет, беспилотников для России, нагло унижает институт международных санкций… Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов, аресту поставщиков", — написал он.

Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что ВС РФ получили из Ирана новую партию БПЛА-камикадзе Shahed.