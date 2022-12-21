Кнутов: НАТО вмешивается в конфликт с Россией поставками ЗРК Patriot на Украину

Вероятнее всего, США поставят на Украину вторую версию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, при помощи которых можно наносить удары по целям на расстоянии от 80 до 120 километров в зависимости от ракеты. Об этом заявил военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, комментируя Pravda.Ru очередной пакет помощи киевскому режиму.

Одним из минусов американского ЗРК является то, что Patriot не может поражать цели, летящие ниже 60 метров, в том числе крылатые ракеты и дроны. Однако он интегрирован в систему противовоздушной обороны НАТО и способен взаимодействовать с самолётами АВАКС, а также с наземными командными пунктами, которые получают информацию со спутников и беспилотников Global Hawk, указал Кнутов.

"Особенность этого комплекса состоит в том, что его нельзя применять самостоятельно. Если американцы разрешения не дадут, то пуска не произойдёт. Фактически боевые действия идут с согласия США", — отметил военный эксперт.

Сейчас на вооружении Украины уже есть немецкие IRIS-T и норвежские NASAMS. Кроме этого, Киев просит у Франции ЗРК SAMP-T, известные как Mamba. Все эти комплексы позволяют создать интегрированную систему ПВО, заявил Кнутов.

"Они могут друг с другом взаимодействовать, но не смогут взаимодействовать с комплексами С-300 и "Буком-1", которые находятся на территории Украины. Учитывая, что стоимость одного комплекса Patriot составляет миллиард долларов, а одна ракета стоит более трёх миллионов, в большом количестве пока комплексы поставлять не будут", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Кроме этого, обучение работы с американскими ЗРК занимает не менее полугода, поэтому США могут предоставить Украине инструкторов для контроля над эксплуатацией Patriot. Таким образом, американские солдаты будут участвовать в боевых действиях, давая разрешение на пуск ракет и обучая боевиков ВСУ.

"Это говорит о том, что НАТО будет вести прямые боевые действия против нас", — заявил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что у России есть способы борьбы с американскими системами ПВО, например, противорадиолокационные ракеты Х-59 и Х-31П. Они наводятся по лучу радиолокационной станции и могут вывести из строя станции наведения ракет, объяснил историк.

"Комплекс Patriot сворачивается 25 минут — это достаточно много. Если знать место старта, откуда был произведён пуск ракет, то можно нанести удар по позиции ракетами "Искандер-М", — указал Кнутов.