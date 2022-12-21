Guardian: США надо крепко подумать перед поставкой своих ценных ЗРК Patriot Украине

Поставляя на Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от российских ударов, Запад рискует ослабить свою позицию "сдерживания страхом" в отношении Китая. Об этом заявил британский аналитик Джек Уотлинг.

По его мнению, подобная "помощь" Киеву в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot создаст для НАТО долгосрочные проблемы. Уотлинг подчеркнул, что американская система ПВО не предоставит немедленную защиту и будет "лежать мёртвым грузом" до тех, пока украинцы не научатся её эксплуатировать.

"Существует риск того, что, поставляя ключевые системы Украине, Запад делает это за счёт своей позиции "сдерживания" по отношению к Китаю. Эта позиция враждебна КНР в связи с угрозой независимости Тайваня, которая исходит от Поднебесной", — указал он в материале для The Guardian.