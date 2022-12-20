Sabah: "прозападный клоун" Зеленский ведёт Украину к гибели

Подчинение киевских властей распоряжениям Запада и конфронтация с Россией при его поддержке толкает Украину к неминуемой гибели. Такой точкой зрения поделился турецкий аналитик Мехмет Барлас в материале для издания Sabah.

Украинского лидера Владимира Зеленского журналист назвал "прозападным клоуном", которого не заботит судьба собственного народа.

"Украина исчезает с лица земли, пойдя за прозападным клоуном", — отметил Барлас.

По мнению обозревателя, другим странам мира стоит поучиться на ошибках Украины, и не идти на поводу у сомнительных "героев".

"Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено", — констатировал Барлас.

Автор напомнил, что Турции, в отличие от Украины, удалось избежать такой участи, несмотря на то, что Запад упорно пытался добиться противостояния Анкары и Москвы. Несмотря на его усилия в этом направлении, лидеры двух стран, уважая друг друга, смогли договориться, что позволило Турции избавиться от роли "форпоста НАТО против РФ".