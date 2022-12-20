Полковник Макгрегор: США продлевают страдания Украины, игнорируя интересы России

Отказ Вашингтона признавать законные интересы Москвы и нежелание договориться о прекращении огня продлевают страдания Украины. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. США целенаправленно затягивают конфликт, провоцируя человеческие жертвы, считает он.

"Это не компьютерная игра. Это человеческая трагедия, вызванная расширением НАТО на Восток. Жертвы конфликта живут не в Америке. Они живут в регионе, который большинство американцев даже не смогут найти на карте", — отметил Макгрегор в The American Conservative.

Кроме этого, помощь Киеву со стороны западных стран ожидает перелом, поскольку ВСУ проигрывают в противостоянии с российской армией, указал эксперт.

"Украинские больницы и морги переполнены. Киев растратил весь свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обреченных на провал контрнаступлений", — заявил он.

Макгрегор считает, что только Вашингтон способен остановить украинский конфликт и заставить президента Владимира Зеленского начать мирные переговоры.