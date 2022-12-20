Полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США

Украинский конфликт оборачивается и будет оборачиваться против Вашингтона. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, США больше не в состоянии навязывать миру свои интересы.

"Гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс", — заявил Макгрегор на своём YouTube-канале.

Кроме этого, лидерство США на мировой арене подходит к концу из-за сильного экономического кризиса. Полковник отметил, что Америка практически разорена. Однако вызывает беспокойство, что элита западных стран всячески пытается втянуть США в открытое противостояние с Россией, которая является мощной державой.

"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", — отметил полковник.