Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве боятся перехода Пекина на сторону РФ: "От китайских дивизий бежали даже американцы!"
Политолог: Азербайджан воспользовался моментом и берёт Россию на слабо
Московский школьник сломал учителю нос за сделанное замечание
Ищенко заявил о срочности завершения спецоперации на Украине в пользу России к середине 2023 года
Солдаты ВСУ становятся посмертными донорами: у них массово забирают биоматериал
Британский премьер Сунак призвал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Боевик ВСУ: на Бахмутском направлении просто ужас
Певец SHAMAN засунул микрофон в штаны во время исполнения песни "На заре"
США выделят 126 млн долларов на последствия ядерных инцидентов на Украине

Полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США

Мир

Украинский конфликт оборачивается и будет оборачиваться против Вашингтона. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, США больше не в состоянии навязывать миру свои интересы.

Полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США

"Гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс", — заявил Макгрегор на своём YouTube-канале.

Кроме этого, лидерство США на мировой арене подходит к концу из-за сильного экономического кризиса. Полковник отметил, что Америка практически разорена. Однако вызывает беспокойство, что элита западных стран всячески пытается втянуть США в открытое противостояние с Россией, которая является мощной державой.

"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", — отметил полковник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ

Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.

The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей Сергей Лебедев Российская власть виновата в том, что допустила кризис на Украине Виктор Пахомов
Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
"ТМВ": Кремль предупредил Зеленского, что "Кинжал" для него готов
"ТМВ": Кремль предупредил Зеленского, что "Кинжал" для него готов
Последние материалы
Посол США при НАТО: Россия и Китай работают над "расколом" в альянсе
Полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США
Разведчики ВС РФ взяли в плен офицеров из 80-й бригады ВСУ, причастной к расстрелу российских военных под Макеевкой
WSJ: готовность США к участию в конфликтах снизилась из-за поставок оружия Киеву
Польша и ФРГ подали заявки на прокачку нефти РФ на 2023 год
Приморский энергопоставщик второй год подряд не выполняет обязательства
Баранец: ВС РФ будут наносить удары по Украине до прекращения поставок ей оружия
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Шиншиллы своенравны по натуре: взять на руки — только с разрешения самих зверьков
Вершинин: Москва недовольна реакцией ООН на расстрел пленных российских бойцов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников