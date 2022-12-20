Украинский конфликт оборачивается и будет оборачиваться против Вашингтона. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, США больше не в состоянии навязывать миру свои интересы.
"Гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс", — заявил Макгрегор на своём YouTube-канале.
Кроме этого, лидерство США на мировой арене подходит к концу из-за сильного экономического кризиса. Полковник отметил, что Америка практически разорена. Однако вызывает беспокойство, что элита западных стран всячески пытается втянуть США в открытое противостояние с Россией, которая является мощной державой.
"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", — отметил полковник.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.