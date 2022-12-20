Данилов: Молдавия начнёт войну с Приднестровьем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Кишинёв всё-таки начнёт войну с Приднестровьем, чтобы сохранить Молдавию, как государство.

По его словам, Киев на данный момент ведёт с Москвой боевые действия, в том числе и за интересы Кишинёва.

"Так уж случилось, что мы сегодня воюем за всех, в том числе за них. Я более, чем уверен, что рано или поздно они начнут эту войну, и она будет обязательно", — сказал чиновник в эфире телеканала "1+1".

Ранее глава спецслужбы Молдавии Александру Мустяцэ заявил об угрозе "вторжения" России в 2023 году.