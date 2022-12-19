Россия планирует "вторгнуться" в Молдавию в следующем году. Об этом заявил глава молдавской спецслужбы — Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ в эфире TVR.
"Мы знаем, что Российская Федерация намерена двигаться дальше. Они планируют воссоединиться с приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Это реальный и очень высокий риск. Вопрос не в том, решит ли РФ вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле", — заявил Мустяцэ.
Отметим, откуда у него такая уверенность, силовик не уточнил.
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