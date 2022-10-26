Необходимо открыто признать, что за последний год, прошедший после парламентских выборов, на которых партия Санду получила большинство, в Молдавии устанавливается диктатура. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что всё происходит с молчаливого согласия европейских и американских парламентов.
«Создаётся впечатление, что им дали карт-бланш, для того чтобы уничтожить оппозицию, в надежде, что до следующих выборов просто её не останется», - заключил Додон.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.