Додон: администрация Санду устанавливает в Молдавии диктатуру

Необходимо открыто признать, что за последний год, прошедший после парламентских выборов, на которых партия Санду получила большинство, в Молдавии устанавливается диктатура. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что всё происходит с молчаливого согласия европейских и американских парламентов.

«Создаётся впечатление, что им дали карт-бланш, для того чтобы уничтожить оппозицию, в надежде, что до следующих выборов просто её не останется», - заключил Додон.