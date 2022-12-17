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Рижская дума: пока столица Латвии рушится, мэр Стакис думает о поддержке ЛГБТ

Мир

Депутаты фракции "Для развития Латвии" Рижской думы (РД) раскритиковали градоначальника Мартиньша Стакиса, который вместо своих обязанностей занят улучшением собственного имиджа.

Рижская дума: пока столица Латвии рушится, мэр Стакис думает о поддержке ЛГБТ

По словам парламентариев правящей коалиции, они отказываются и далее поддерживать мэра.

"Мы давно разочаровались в "коалиции перемен", которые в РД возглавляет Стакис. Ничего из того, что было обещано рижанам, не выполнено!", — пожаловался лидер фракции Виестур Зепс.

Он отметил, что столица давно не может похвастаться экономическими успехами, зато население Риги сокращается, многоквартирные дома разрушаются и требуют утепления.

Между тем Стакис известен в Латвии горячей поддержкой ЛГБТ-сообщества, напоминает издание argumenti.ru. Он возглавляет все "нетрадиционные" марши, носит ленточку-радугу, а его соцсети пестрят фотографии с представителями ЛГБТ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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