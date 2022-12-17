Рижская дума: пока столица Латвии рушится, мэр Стакис думает о поддержке ЛГБТ

Депутаты фракции "Для развития Латвии" Рижской думы (РД) раскритиковали градоначальника Мартиньша Стакиса, который вместо своих обязанностей занят улучшением собственного имиджа.

По словам парламентариев правящей коалиции, они отказываются и далее поддерживать мэра.

"Мы давно разочаровались в "коалиции перемен", которые в РД возглавляет Стакис. Ничего из того, что было обещано рижанам, не выполнено!", — пожаловался лидер фракции Виестур Зепс.

Он отметил, что столица давно не может похвастаться экономическими успехами, зато население Риги сокращается, многоквартирные дома разрушаются и требуют утепления.

Между тем Стакис известен в Латвии горячей поддержкой ЛГБТ-сообщества, напоминает издание argumenti.ru. Он возглавляет все "нетрадиционные" марши, носит ленточку-радугу, а его соцсети пестрят фотографии с представителями ЛГБТ.