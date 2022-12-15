Захарова: Ватикан извинился перед РФ за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти получили от Ватикана извинения. Чиновники попросили прощения за слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

"Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России", — заявил госсекретарь Пьетро Паролин.

Вместе с этим Захарова во время брифинга подчеркнула, что сейчас на международной арене редко признают ошибки. По словам дипломата, Ватикан действительно хочет продолжать диалог с Москвой. РФ в свою очередь уважает эту позицию и надеется на конструктивное взаимодействие, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее политолог Сергей Марков призвал понтифика извиняться на коленях перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за оскорбление народа.