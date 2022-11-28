Марков призвал Папу Римского просить прощения у Кадырова на коленях

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации на Украине.

Папа Римский заявил, что чеченцы и буряты проявили себя как самые жестокие в конфликте на Украине.

"Такого оскорбления целых народов ещё недавно трудно было ожидать от главы Католической церкви. Но сейчас Европа пошла в разнос", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков посоветовал понтифику просить прощения у Рамзана Кадырова на коленях за оскорбление чеченского народа.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что не верит в жестокость России, потому что русский народ "велик".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.