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Марков призвал Папу Римского просить прощения у Кадырова на коленях

Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации на Украине.

Папа Римский заявил, что чеченцы и буряты проявили себя как самые жестокие в конфликте на Украине.

"Такого оскорбления целых народов ещё недавно трудно было ожидать от главы Католической церкви. Но сейчас Европа пошла в разнос", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков посоветовал понтифику просить прощения у Рамзана Кадырова на коленях за оскорбление чеченского народа.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что не верит в жестокость России, потому что русский народ "велик".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру