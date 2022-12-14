Военкор Котенок: Румыния собрала войска для оккупации Молдавии и части Украины

На границах Румынии сосредотачиваются войска НАТО, а значит Бухарест готов оккупировать Молдавию и некоторые земли Украины, уверен военкор Юрий Котенок.

"Румыния хочет прирастить свою площадь Буковиной, частью Одесской области, включая и саму Одессу, и полностью поглотить Молдову", — написал репортёр в своём Telegram-канал.

Он отметил, что на румынскую территорию переброшена воздушно-десантная дивизия армии США, а Франция уже предоставила 13 танков, 20 колесных БТР и около 700 человек личного состава для "защиты рубежей НАТО".

Журналист предположил: оккупация начнётся с ряда мероприятий политического, военного и экономического характера, которые внесут хаос на подконтрольном Киеву пространстве.

Ранее военный эксперт предупредил, что европейские страны готовят полномасштабную войну с Россией.