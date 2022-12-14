Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте

Власти европейских стран ведут подготовку к полномасштабной войне с РФ, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Не за горами тот день, когда о готовности воевать (с Россией. — Прим. ред.) заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами", — предупредил парламентарий в своём Telegram-канале.

Он уверен, что все разговоры об истощении военных складов стран НАТО нужны только для отвлечения внимания, Вашингтон снабдит европейские армии необходимым оружием.

Белый дом использует Североатлантический альянс, чтобы продвигать свои интересы, и не остановится перед развязыванием полноценного военного конфликта, отметил Гурулёв.

Ранее эксперт рассказал, что на Украине разворачивается борьба за президентское кресло между националистами и олигархами.