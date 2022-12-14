Власти европейских стран ведут подготовку к полномасштабной войне с РФ, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
"Не за горами тот день, когда о готовности воевать (с Россией. — Прим. ред.) заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами", — предупредил парламентарий в своём Telegram-канале.
Он уверен, что все разговоры об истощении военных складов стран НАТО нужны только для отвлечения внимания, Вашингтон снабдит европейские армии необходимым оружием.
Белый дом использует Североатлантический альянс, чтобы продвигать свои интересы, и не остановится перед развязыванием полноценного военного конфликта, отметил Гурулёв.
Ранее эксперт рассказал, что на Украине разворачивается борьба за президентское кресло между националистами и олигархами.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.