Украинские военные не смогут в ближайшее время использовать ЗРК Patriot. Такое мнение высказал экс-генерал армии США Марк Хертлинг.
Офицер заметил, что ЗРК Patriot не появится моментально на поле боя, если в течение нескольких месяцев украинские солдаты не обучались использовать данные комплексы.
Генерал написал в соцсетях, что отправку установок на Украину в ближайшее время должны подтвердить представители Пентагона, но это не означает скорейшее их использование.
По словам офицера, ВСУ потребуются месяцы для освоения эксплуатации и обслуживания этих систем.
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