Генерал США Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot

Украинские военные не смогут в ближайшее время использовать ЗРК Patriot. Такое мнение высказал экс-генерал армии США Марк Хертлинг.

Офицер заметил, что ЗРК Patriot не появится моментально на поле боя, если в течение нескольких месяцев украинские солдаты не обучались использовать данные комплексы.

Генерал написал в соцсетях, что отправку установок на Украину в ближайшее время должны подтвердить представители Пентагона, но это не означает скорейшее их использование.

По словам офицера, ВСУ потребуются месяцы для освоения эксплуатации и обслуживания этих систем.