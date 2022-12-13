Украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед лидерами стран "Большой семёрки", предложил три шага, которые, по его мнению, позволят мирно урегулировать конфликтную ситуацию.
Он отметил, что первый шаг — это продолжение поставок военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил Зеленский, Киев нуждается в танках, артиллерийских установках, снарядах и дальнобойных ракетах.
Вторым шагом, указал глава Украины, является поддержание стабильности в области финансов, энергетики и социальной политики в следующем году.
Он также призвал Запад надёжно защитить объекты украинской энергетической инфраструктуры.
В качестве третьего шага, который будет способствовать урегулированию конфликта, Зеленский назвал "формулу мира" и созыв саммита Global Peace Formula Summit.
"Формула мира", предложенная руководителем Украины в середине ноября, состоит из следующих аспектов:
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