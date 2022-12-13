Зеленский: "формула мира" и помощь Запада приблизят решение конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед лидерами стран "Большой семёрки", предложил три шага, которые, по его мнению, позволят мирно урегулировать конфликтную ситуацию.

Он отметил, что первый шаг — это продолжение поставок военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснил Зеленский, Киев нуждается в танках, артиллерийских установках, снарядах и дальнобойных ракетах.

Вторым шагом, указал глава Украины, является поддержание стабильности в области финансов, энергетики и социальной политики в следующем году.

Он также призвал Запад надёжно защитить объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В качестве третьего шага, который будет способствовать урегулированию конфликта, Зеленский назвал "формулу мира" и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

"Формула мира", предложенная руководителем Украины в середине ноября, состоит из следующих аспектов:

Обеспечение ядерной, радиационной, продовольственной и энергетической безопасности Украины;

Освобождение пленных бойцов ВСУ;

Восстановление территориальной целостности;

Вывод российской армии;

Прекращение боёв;

Восстановление справедливости;

Борьба с экоцидом;

Недопущение эскалации конфликта;

Фиксация завершения специальной военной операции.