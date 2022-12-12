По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нынешняя необычайно тёплая зима играет на руку Евросоюзу в энергетическом плане.
"В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас. Это может быть по-другому в следующем году", — сказала фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.
При этом глава ЕК предупредила, что Евросоюз сейчас начинает готовиться уже к следующей зиме, с которой может быть больше энергетических проблем, чем с текущей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.