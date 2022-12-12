Французы осудили Париж за "масштабное войско" в Румынии: "Кудахтанье Макрона"

Французские пользователи Сети раскритиковали Париж за заявление о "масштабности присутствия" ВС страны на территории Румынии. По их мнению, тысячи солдат и 12 танков недостаточно для отражения возможной атаки.

Ранее Париж заявил, что французские военные участвуют в учениях на территории Румынии и назвали собранный там контингент "масштабным развёртыванием" войск.

Речь идёт о тысяче солдат, 140 боевых машинах, нескольких РСЗО и танках Leclerc.

"Масштабное развёртывание? Тысяча человек? О, да", — заявил один из комментаторов под соответствующим материалом в France Info. "Тысяча солдат, 12 танков — это масштабное развёртывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты", — сыронизировал другой.

Французы усомнились, что с такими "масштабами" Париж готов к обороне страны в случае реальной угрозы.

"Это всё кудахтанье от (Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми", — резюмировал ещё один читатель.