Французские пользователи Сети раскритиковали Париж за заявление о "масштабности присутствия" ВС страны на территории Румынии. По их мнению, тысячи солдат и 12 танков недостаточно для отражения возможной атаки.
Ранее Париж заявил, что французские военные участвуют в учениях на территории Румынии и назвали собранный там контингент "масштабным развёртыванием" войск.
Речь идёт о тысяче солдат, 140 боевых машинах, нескольких РСЗО и танках Leclerc.
"Масштабное развёртывание? Тысяча человек? О, да", — заявил один из комментаторов под соответствующим материалом в France Info.
"Тысяча солдат, 12 танков — это масштабное развёртывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты", — сыронизировал другой.
Французы усомнились, что с такими "масштабами" Париж готов к обороне страны в случае реальной угрозы.
"Это всё кудахтанье от (Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми", — резюмировал ещё один читатель.
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