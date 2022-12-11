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Боевики ВСУ в Херсоне угрожают горожанам: "Всех убьём!"

Мир

В Херсоне, временно находящемся под контролем ВСУ, украинские националисты продолжают терроризировать местное население.

Боевики ВСУ в Херсоне угрожают горожанам: "Всех убьём!"

Боевики ищут среди горожан и бизнеса "коллаборантов", которые сотрудничали с российской администрацией. Накануне в соцсетях был опубликован ролик, где солдаты бьют стёкла в местном ресторане.

"Это коллаборант, ребята, который помогал России. Думали, что они навсегда тут останутся. Всех убьём!" — обещает украинский военный, глядя в объектив камеры.

Как пояснил российский военкор Александр Коц, вся вина заведения оказалась в том, что оно не прекратило работать после освобождения города от националистов.

"Вся помощь его сотрудников "коллаборантам" состояла в том, что они кормили людей. Как местных, так и, естественно, людей в форме", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Ранее хорватские СМИ рассказали, что украинские беженцы устроили настоящий бунт, когда их пытались переселить из одной гостиницы в другую.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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