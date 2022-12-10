Тела иностранных наёмников, которые были ликвидированы в ходе спецоперации на Украине, передали на родину грузом 200. Два поляка Януш Шеремет и Кшиштоф Тайфель, а также американец Клейтон Хайтауэр погибли под Харьковом.
Наёмники регулярно заявляют, что едут на Украину, чтобы "устроить сафари на русских". Однако у иностранцев не получается осуществить задуманное, сообщает "Военное обозрение".
Многие польские наёмники принимают участие в боевых действиях на Украине без разрешения власти, поэтому после прибытия на родину им может грозить срок до пяти лет тюремного заключения.
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