Троих иностранных наёмников отправили из Харькова грузом 200 в Польшу и США

Тела иностранных наёмников, которые были ликвидированы в ходе спецоперации на Украине, передали на родину грузом 200. Два поляка Януш Шеремет и Кшиштоф Тайфель, а также американец Клейтон Хайтауэр погибли под Харьковом.

Наёмники регулярно заявляют, что едут на Украину, чтобы "устроить сафари на русских". Однако у иностранцев не получается осуществить задуманное, сообщает "Военное обозрение".

Многие польские наёмники принимают участие в боевых действиях на Украине без разрешения власти, поэтому после прибытия на родину им может грозить срок до пяти лет тюремного заключения.