Rzeczpospolita: воюющие за ВСУ польские наёмники рискуют сесть в тюрьму на 5 лет

Поляки, которые принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ без разрешения правительства, подпадают под статью о наёмничестве и могут отправиться на пять лет в тюрьму. Об этом сообщили польские журналисты.

При этом в Минобороны страны заявили, что если служба в так называемом Иностранном легионе не противоречит интересам Варшавы, то уголовной ответственности не будет.

"Из заявлений и действий представителей правящей партии видно, что они оценивают участие в боевых действиях с россиянами на Украине как соответствующее интересам Республики Польша и международной политике нашей страны", — пишет издание Rzeczpospolita.

Однако в юридическом плане польские наёмники под ударом.

"Количество поляков, воюющих на Украине, может составлять несколько десятков, если не сотен", — заявил бывший депутат Мирослав Чех.