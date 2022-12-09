Поляки, которые принимают участие в украинском конфликте на стороне ВСУ без разрешения правительства, подпадают под статью о наёмничестве и могут отправиться на пять лет в тюрьму. Об этом сообщили польские журналисты.
При этом в Минобороны страны заявили, что если служба в так называемом Иностранном легионе не противоречит интересам Варшавы, то уголовной ответственности не будет.
"Из заявлений и действий представителей правящей партии видно, что они оценивают участие в боевых действиях с россиянами на Украине как соответствующее интересам Республики Польша и международной политике нашей страны", — пишет издание Rzeczpospolita.
Однако в юридическом плане польские наёмники под ударом.
"Количество поляков, воюющих на Украине, может составлять несколько десятков, если не сотен", — заявил бывший депутат Мирослав Чех.
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