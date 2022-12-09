Информация об отправке казахстанской бронетехники в Россию, которая ранее появилась в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил портал stopfake. kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.
По его сведениям, в Telegram-каналах распространяется видеозапись, на которой видны танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алма-Аты.
В подписи к ролику утверждают, что эта военная техника отправляется в Россию.
В Минобороны Казахстана данные утверждения опровергли, объяснив, что бронетехника направляется в воинские части армии республики для дальнейшей эксплуатации после капитального ремонта.
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