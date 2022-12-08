Шольц: РФ не угрожает миру ядерным оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва не угрожает миру ядерным оружием, а Берлин готов вести переговоры с Россией относительно контроля над вооружением в Европе.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это было реакцией на то, что международное сообщество подвело красную черту", — приводит его слова радио Deutschlandfunk.

По словам немецкого лидера, позже данную позицию подтвердили страны G20.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США преследуют геостратегические цели без учёта риска ядерной эскалации на фоне продолжающегося конфликта на Украине.