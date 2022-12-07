Журнал Time назвал человеком 2022 года Зеленского: шутник с мальчишеской улыбкой

Американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

В статье журнала приводятся размышления о том, как Зеленский изменился и возмужал после начала военного конфликта на Украине. Автор материала отмечает, что раньше украинского лидера корили за легковесность, а теперь уважают за выносливость.

"Некоторые из его союзников скучают по старому Зеленскому, шутнику с мальчишеской улыбкой. Но они понимают, что сейчас ему нужно быть другим, более жестким и глухим к отвлекающим факторам, иначе его страна может не выжить", — говорится в журнальной публикации.

Ранее Максим Галкин* с гордостью сообщил, что Аллу Пугачёву признали одной из 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2022 год.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.