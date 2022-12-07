Американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".
В статье журнала приводятся размышления о том, как Зеленский изменился и возмужал после начала военного конфликта на Украине. Автор материала отмечает, что раньше украинского лидера корили за легковесность, а теперь уважают за выносливость.
"Некоторые из его союзников скучают по старому Зеленскому, шутнику с мальчишеской улыбкой. Но они понимают, что сейчас ему нужно быть другим, более жестким и глухим к отвлекающим факторам, иначе его страна может не выжить", — говорится в журнальной публикации.
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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.