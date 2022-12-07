FT: аналитики допускают до миллиона смертей в Китае из-за зимней волны COVID-19

Зимняя волна коронавирусной инфекции может унести до миллиона жизней на территории Китая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на исследования аналитиков.

По словам экспертов, смертность вырастет, если КНР не вернётся к политике строгих ограничительных мер. Аналитики призвали начать массово тестировать жителей Китая на наличие COVID-19, тщательно отслеживать контакты больных и отправлять заражённых на карантин во избежание проблем.

В ином случае КНР столкнётся с "беспрецедентной" зимней волной коронавируса, сказано в публикации.

Эксперты прогнозируют, что смертность может увеличиться до 20 тысяч пациентов в день к середине марта 2023 года.

Кроме того, они не исключили роста количества ежедневных госпитализаций в КНР. Исследователи также отметили, что китайский лидер Си Цзиньпин не должен отменять ограничительные меры на фоне протестов в стране.

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