Учёный Хафф: SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, просочился из лаборатории

SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, является генетически модифицированным вирусом, утверждает учёный Эндрю Хафф, который сотрудничал с уханьской лабораторией.

В своей книге "Правда об Ухане" он отметил, что правительство США финансировало опасную генную инженерию коронавирусов в КНР. Как пояснил специалист, на объекте не соблюдали надлежащую безопасность, что привело к "утечке" вируса и пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, Вашингтон использовал данный проект, чтобы оценить возможности для гипотетического обращения к биологическому оружию.

"Я был в ужасе от увиденного. Шокирует то, что американское правительство лгало всем нам", — приводит фрагмент из книги Хаффа издание The Sun.

Учёный убеждён: коронавирус "просочился из лаборатории", где искали способы предупреждения пандемии.

Ранее глава Нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин отказывается от ввоза в страну вакцин против COVID-19, разработанных западными государствами.

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