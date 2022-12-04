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Разведка США: Си Цзиньпин отказывается принимать западные вакцины от COVID-19

Мир

Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса, председатель КНР Си Цзиньпин отказывается от ввоза в страну западных вакцин против COVID-19, следует из заявления директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Разведка США: Си Цзиньпин отказывается принимать западные вакцины от COVID-19

По её словам, недавно в Китае прошли протесты с требованием отменить строгие ограничительные меры, утверждённые на фоне обострения ситуации с COVID-19. Как отметила глава американской разведки, эти митинги создают угрозу для Коммунистической партии Китая и имиджа Си Цзиньпина.

"Однако он не желает принимать западные вакцины, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается сегодня КНР", — приводит Reuters комментарий Хейнс.

Она также подчеркнула: Си Цзиньпин отдаёт предпочтение китайским вакцинам, хотя западные препараты показали большую эффективность против коронавируса.

Ранее врач-терапевт Алексей Жито сообщил, что пациенты, которые год назад перенесли COVID-19, могут столкнуться с инсультом или инфарктом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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