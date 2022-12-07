Орбан: Украина загоняет Евросоюз в долговую яму

Будущее Евросоюза не должно строится на долговой яме из-за военной поддержки Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Киеву необходимо продолжать оказывать помощь, но на "двусторонних условиях".

Как подчеркнул Орбан, сейчас финансирование Киева загоняет ЕС в долговую яму. Но опроверг, что Венгрия якобы наложила вето на согласование нового транша для Незалежной в 18 миллиардов евро.

"Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа, — заявил Орбан. — Если мы продолжим идти по пути долгового общества, мы не сможем повернуть назад".

По словам политика, Евросоюзу необходимо чётко разработать условия для оказания помощи Киеву, а не бездумно направлять миллиарды без каких-либо гарантий.