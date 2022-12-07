Foreign Policy: "тихое ворчание" вылилось в большой скандал между США и ЕС

Тихое экономическое противостояние Евросоюза и США вылилось в громкий скандал. Европейцы всё больше недовольны, что Вашингтон пользуясь ситуацией, "переманивает" инвесторов и производителей из Европы.

Европейские власти заявили, что основной задачей ЕС должно быть сохранение собственной независимой экономики.

"В течение нескольких месяцев раздавалось лишь тихое ворчание, но на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям", — передаёт Foreign Policy.

Как отмечают авторы, европейские политики недовольны и спекуляцией США на стоимости энергоносителей, которые в ЕС превышают американские показатели в 10 раз. Из-за этого производители и инвесторы "ищут где глубже" и перебрасывают мощности на американскую территорию.

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