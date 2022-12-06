Политолог Журавлёв: Китай хочет сменить власть в Монголии

Массовые протесты против властей в Монголии из-за того, что часть угля при продаже китайцам пропала по дороге, вероятно, проходят при поддержке со стороны Китая. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Аналитик отметил, что сначала публикации об исчезновении угля появились в местных СМИ, а лишь потом об этом заговорили.

Китаю очень хочется получить угол, за который он заплатил, а также ему не очень нравится монгольское правительство, добавил собеседник издания.

По его словам, куда пропал уголь, понятно: он в Китае, но продан "налево".

Очевидно, что уголь украли люди из первого ряда власти, считает политолог.

По его мнению, протесты могут привести к смене режима, но здесь всё будет зависеть от того, насколько хорошо они организованы.

"А уж китайцы постараются помочь материально, чтобы ситуация в стране изменилась", - заключил Журавлёв.