Тысячи монголов устроили акцию протеста в центре Улан-Батора из-за кражи угля

В Улан-Баторе (столица Монголии) люди вышли на протестную акцию, которая проходит перед Дворцом правительства. Тысячи манифестантов выражают своё недовольство по поводу кражи угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает новостной сайт News.mn.

По неофициальным данным, монгольские чиновники вместе с китайскими коллегами похитили 6,5 миллионов тонн угля на сумму 60 триллионов тугриков (около двух миллиардов долларов). Всё это привело к тому, что в январе-сентябре экспорт угля из Монголии подорожал до 6,5 миллиардов долларов. В прошлом году эта цифра была в три раза меньше.

Акции протеста не утихают уже несколько дней. Некоторые митингующие устроили флешмоб против роста цен на сырьё: они разделись, несмотря на холодную погоду, и призывали привлечь к ответственности коррупционеров.

После обращения монгольских властей Китай расследовал инцидент и установил, что получил меньше угля по сравнению с тем объёмом, который был вывезен из Монголии. Правоохранители установили личности чиновников, которые причастны к краже. При этом в Китае политики, причастные к махинации с монгольским углём, были казнены.