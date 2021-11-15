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Автор Любовь Степушова

Монголия заменит Украину в качестве главного транзитёра российского газа

Мир » Азия » Южная Азия

"Газпром" будет предпринимать все усилия для разворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Монголия, как союзник РФ, достойна стать газотранспортным мостом между Россией и КНР.

Монголия заменит Украину в качестве главного транзитёра российского газа

"Газпром" начнёт строительство газопровода через Монголию

"Газпром" на этой неделе продолжает отказываться от продаж газа на своей спотовой площадке, очевидно, что принято решение наращивать альтернативные трубопроводные пути продажи газа, в том числе, через Монголию.

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил в пятницу, что строительство 960-километрового газопровода "Союз Восток" из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году.

По словам вице-премьера, которого цитирует "Интерфакс", как только будет завершено ТЭО, ожидается, что правительства трёх стран заключат соглашение о регулировании тарифов и цен.

Газопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири-1" более чем в 1,3 раза.

Российские регионы не забыты

Важным преимуществом строительства газопровода через Монголию является то, что он сначала пойдет от полуострова Ямал до Томска, затем на восток до Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ, газифицируя крупные города и посёлки Восточной Сибири, а затем — до Улан-Батора.

Монгольский маршрут будет доставлять газ напрямую в Северо-Восточный Китай, например, в Пекинскую агломерацию, и пройдет через степь, что позволит построить трубопровод с небольшими затратами и в короткие сроки. При этом, преимущество трубопровода будет заключаться также в использовании готовой инфраструктуры вдоль Трансмонгольской железной дороги и автодороги Алтанбулаг-Эрин.

Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год.

Мечта Монголии — стать нужной России и Китаю исполнится

Можно сказать, что исполнилась 20 летняя мечта Монголии по строительству этой трубы. Теперь, получая транзитные деньги (при транспортировке 38 миллиардов кубометров газа в год, она сможет заработать около 1 миллиарда долларов), она сможет их вложить в экономику.

Будут созданы новые рабочие места (около 5000, согласно анализу Russia Petroleum), при этом одно рабочее место в газовой отрасли создаст 4-6 рабочих мест в других отраслях. Строительство газопровода и веток от него снизит загрязнение воздуха в Сухэ-Баторе, Дархане, Улан-Баторе и Сайншанде более чем на 90 процентов.

Монгольские эксперты отмечают, что территория, где население живёт в юртах, может быть полностью газифицирована при задействовании годовой транзитной платы.

Ввод в эксплуатацию газопровода через Монголию ожидается в 2026–2027 годах.

Европа и украинский транзит уйдут на вторые роли

Заметим, что Китай будет наращивать потребление газа, отказываясь постепенно от угля, как топлива на ТЭС, и уже является его крупнейшим импортёром.

За первое полугодие текущего года объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%, а объем импорта — на 23,8%. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м. И объем импорта 160 млрд куб. м", отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он добавил, что к 2035 году объем импорта Китаем природного газа прогнозируется в объеме 300 млрд куб. м в год. Отметим, что в самые лучшие годы импорт в Европу из РФ составлял около 200 млрд куб метров в год.

В условиях постоянных угроз ЕС и США в адрес РФ, санкций на совместные с Германией проекты, в том числе угрозы по перекрытию "Северного потока-2" в самом ЕС, "Газпром" будет предпринимать все усилия для разворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Монголия, как союзник России, достойна стать транспортным мостом между РФ и КНР.

Не имея выхода к морю, страна имеет выход на правильных людей при правильном поведении, и это можно только приветствовать.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы газпром монголия
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