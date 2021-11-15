Монголия заменит Украину в качестве главного транзитёра российского газа

"Газпром" будет предпринимать все усилия для разворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Монголия, как союзник РФ, достойна стать газотранспортным мостом между Россией и КНР.

"Газпром" начнёт строительство газопровода через Монголию

"Газпром" на этой неделе продолжает отказываться от продаж газа на своей спотовой площадке, очевидно, что принято решение наращивать альтернативные трубопроводные пути продажи газа, в том числе, через Монголию.

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил в пятницу, что строительство 960-километрового газопровода "Союз Восток" из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году.

По словам вице-премьера, которого цитирует "Интерфакс", как только будет завершено ТЭО, ожидается, что правительства трёх стран заключат соглашение о регулировании тарифов и цен.

Газопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири-1" более чем в 1,3 раза.

Российские регионы не забыты

Важным преимуществом строительства газопровода через Монголию является то, что он сначала пойдет от полуострова Ямал до Томска, затем на восток до Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ, газифицируя крупные города и посёлки Восточной Сибири, а затем — до Улан-Батора.

Монгольский маршрут будет доставлять газ напрямую в Северо-Восточный Китай, например, в Пекинскую агломерацию, и пройдет через степь, что позволит построить трубопровод с небольшими затратами и в короткие сроки. При этом, преимущество трубопровода будет заключаться также в использовании готовой инфраструктуры вдоль Трансмонгольской железной дороги и автодороги Алтанбулаг-Эрин.

Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год.

Мечта Монголии — стать нужной России и Китаю исполнится

Можно сказать, что исполнилась 20 летняя мечта Монголии по строительству этой трубы. Теперь, получая транзитные деньги (при транспортировке 38 миллиардов кубометров газа в год, она сможет заработать около 1 миллиарда долларов), она сможет их вложить в экономику.

Будут созданы новые рабочие места (около 5000, согласно анализу Russia Petroleum), при этом одно рабочее место в газовой отрасли создаст 4-6 рабочих мест в других отраслях. Строительство газопровода и веток от него снизит загрязнение воздуха в Сухэ-Баторе, Дархане, Улан-Баторе и Сайншанде более чем на 90 процентов.

Монгольские эксперты отмечают, что территория, где население живёт в юртах, может быть полностью газифицирована при задействовании годовой транзитной платы.

Ввод в эксплуатацию газопровода через Монголию ожидается в 2026–2027 годах.

Европа и украинский транзит уйдут на вторые роли

Заметим, что Китай будет наращивать потребление газа, отказываясь постепенно от угля, как топлива на ТЭС, и уже является его крупнейшим импортёром.

За первое полугодие текущего года объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%, а объем импорта — на 23,8%. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м. И объем импорта 160 млрд куб. м", отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он добавил, что к 2035 году объем импорта Китаем природного газа прогнозируется в объеме 300 млрд куб. м в год. Отметим, что в самые лучшие годы импорт в Европу из РФ составлял около 200 млрд куб метров в год.

В условиях постоянных угроз ЕС и США в адрес РФ, санкций на совместные с Германией проекты, в том числе угрозы по перекрытию "Северного потока-2" в самом ЕС, "Газпром" будет предпринимать все усилия для разворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Монголия, как союзник России, достойна стать транспортным мостом между РФ и КНР.

Не имея выхода к морю, страна имеет выход на правильных людей при правильном поведении, и это можно только приветствовать.

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