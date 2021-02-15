План "Газпрома" сработал: Европа опустошает хранилища газа

"Газпром" придерживается рискованной, но выгодной стратегии в Европе. Это позволит минимизировать убыток прошлого года и обеспечит запуск "Северного потока — 2".

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Хранилища газа в Европе опустошаются

Данные Gas Infrastructure Europe показывают, что уровень заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в настоящее время ниже, чем в прошлом году по окончании отопительного сезона.

По данным на 11 февраля, средний показатель заполняемости ПХГ упал ниже 45%, а в некоторых странах ситуация ещё хуже. Например, в Германии это примерно 36,2%, а во Франции — 32,51%.

Вопреки привычной экономической логике отечественный монополист в настоящее время не заключает дополнительные договора, а распродаёт газ из своих подземных хранилищ в ЕС в спотовом режиме.

В последние месяцы компания значительно сократила (в годовом выражении) продажи "голубого топлива" на своей электронной торговой площадке. Если в середине прошлого года она продавала через неё дополнительно до 1 млрд кубометров фьючерсов со сроком поставки от суток до месяца, то с середины декабря "Газпром" продаёт фьючерсы с поставкой не раньше лета или третьего квартала 2021 года.

Это вынудило покупателей в Европе изымать дополнительные объемы из своих хранилищ, что, с одной стороны, помогает поддерживать высокие цены, а с другой — стимулирует опустошение складов.

В итоге цены на газ в Европе поднялись до максимумов за последние два года. В австрийском Баумгартене цены за январь взлетели на 31% до $330 за одну тысячу кубометров.

Пустые склады, очевидно, заставят европейцев перед следующим отопительным сезоном пополнить запасы по высокой цене и с более низкой базы, чем в прошлом году, что выгодно "Газпрому".

Заметим, что Европа удовлетворяет свои потребности в газе в среднем на 30% за счёт российского топлива.

Холодная зима

Ситуацию для Европы усугубляет холодная зима. По данным службы погоды Maxar, на следующей неделе в северной половине Европы прогнозируются очень низкие температуры, в то время как прогноз на 11-15 дней также ниже нормы.

Похожая ситуация имела место в 2018 году, когда европейские потребители также быстро опустошили свои ПХГ из-за холодной зимы. В результате по состоянию на 30 марта 2018 года заполняемость снизилась до исторически низкого уровня — 18%. В результате весной и летом европейцы активно покупали российское топливо. По итогам 2018 года "Газпром" установил рекорд поставок в Европу, экспортировав почти 202 млрд кубических метров газа.

"Северный поток — 2" становится актуальным

Ситуация способствует реализации долговременной стратегии "Газпрома" по строительству дополнительных веток газопроводов в Европу, и совсем актуальным становится вопрос о завершении строительства "Северного потока — 2".

Всякие разговоры о "зелёной" энергетике хороши, когда зимы тёплые, но нынешний год показывает, что пока у Европы нет альтернативы газу. С другой стороны, европейцам надо понять, что Россия может изменить направление поставок природного газа в любой момент. "Газпром" строит вторую линию "Силы Сибири" в Китай через Монголию и начинает широкую газификацию российских регионов. Это нормальный и последовательный план переориентации на других потребителей.

Идёт ли замещение рынка "Газпрома"?

Есть аргумент о том, что вышеописанная политика "Газпрома" ведёт к увеличению поставок СПГ в Европу и замещению российского сегмента рынка, но это совсем не так. Потому что поставки СПГ — это спотовые (быстрые) поставки и сейчас, например, когда Азия даёт более высокую цену на СПГ, и он из Катара, США, Австралии едет туда.

Кроме того, погодные условия в Атлантике часто вносят свои коррективы в навигацию танкеров. Всё же трубопроводный газ по долгосрочным договорам — это самая стабильная история.

В ЕАЭС перестали просить скидку на газ

Есть ещё один выгодный для российской компании момент. От союзников по ЕАЭС перестали поступать жалобы на слишком дорогой газ по долгосрочным договорам. Заметим, что в период пандемии цены год назад на спотовом рыке падали ниже 100 долларов за тысячу кубометров (цена самоокупаемости для "Газпрома"). Цена газа для Белоруссии при этом составляла 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда Минск, Бишкек, Ереван настаивали на пересмотре долгосрочных цен в сторону их уменьшения. Им было отказано и указано на временность ситуации, что и имеет место быть.

Убыток будет возмещён

Заметим, что ПАО "Газпром" за девять месяцев 2020 года получило 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщается в квартальном отчёте компании. При этом за девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли.

Хотя основное влияние на финансовый результат компании оказало получение чистого убытка по курсовым разницам — 750 млрд рублей, физическое снижение объёмов поставок тоже повлияло на результат.

Общая выручка от продаж сократилась на 25%, или почти 1,4 трлн рублей — с 5,7 трлн до 4,3 трлн рублей. При этом чистая выручка от продаж газа сократилась на 30%, или почти 849 млрд рублей, в том числе от продаж газа в Европу и другие страны за пределами бывшего СССР — на 40%, или 748,85 млрд рублей. Падение этих показателей в "Газпроме" объяснили двумя факторами — уменьшением средней цены поставляемого в Европу газа (на 40% в долларах) и снижением объёма поставок в регион на 10%.

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