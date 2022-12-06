Вассерман: Запад нашёл управу на Китай с помощью старой немецкой мудрости

Пандемия коронавирусной инфекции стала для США и их союзников инструментом давления на неугодные страны. Сейчас Запад отрабатывает новый механизм Китае, пытаясь обвинить Пекин в распространении COVID-19. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман и подчеркнул, что нападки в сторону Китая имеют политический контекст.

"В конце концов, если есть такая возможность, отчего бы ей не воспользоваться? Немцы же не зря говорят: из любого свинства можно сделать кусочек ветчины", — указал он в беседе с "Царьградом".

Вассерман убеждён, что Китай стал мастерской мира именно благодаря действиям Запада, так как и США, и Европа выводят туда львиную долю своих производств на протяжении нескольких десятков лет.

"Они своими руками вырастили в КНР мощнейшую экономику мира, а значит, Пекин теперь претендует на соответствующую политическую мощь. Любой сбой в китайской экономике оборачивается катастрофическими последствиями для всей планеты", — объяснил депутат.