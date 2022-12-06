Латвийские власти ликвидировали вещательную лицензию телеканала "Дождь"*. Он является угрозой для государства и общества, объяснили в Национальном совете по электронным СМИ.
Об этом решении Риги рассказал руководитель совета Иварс Аболиньш. По его данным, вещание "Дождя" завершится восьмого декабря.
Известно, что чиновники в Латвии раскритиковали телеканал после слов журналиста Алексея Коростелёва о помощи российским военным, которые, по словам телеведущего, лишены "элементарных удобств". Руководство "Дождя" уволило оговорившегося работника.
Ранее журналистка Маргарита Лютова прекратила сотрудничество с телеканалом из-за реакции начальства на сочувствие мобилизованным со стороны Коростелёва.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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