Нацсовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание "Дождя"*

Латвийские власти ликвидировали вещательную лицензию телеканала "Дождь"*. Он является угрозой для государства и общества, объяснили в Национальном совете по электронным СМИ.

Об этом решении Риги рассказал руководитель совета Иварс Аболиньш. По его данным, вещание "Дождя" завершится восьмого декабря.

Известно, что чиновники в Латвии раскритиковали телеканал после слов журналиста Алексея Коростелёва о помощи российским военным, которые, по словам телеведущего, лишены "элементарных удобств". Руководство "Дождя" уволило оговорившегося работника.

Ранее журналистка Маргарита Лютова прекратила сотрудничество с телеканалом из-за реакции начальства на сочувствие мобилизованным со стороны Коростелёва.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.