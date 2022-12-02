С "Дождя"* увольняются журналисты после скандала с поддержкой бойцов ВС РФ

С телеканала "Дождь"* один за другим увольняются телеведущие в знак солидарности с изгнанным Алексеем Коростелёвым, который провинился тем, что посочувствовал мобилизованным.

Сначала о своём прекращении сотрудничества с телеканалом сообщила журналистка Маргарита Лютова, затем её примеру последовал журналист Владимир Роменский*.

"Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. Дождь, Королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. "Бросили под автобус" своего. Отдали "на заклание" близкого. Я так не могу и увольняюсь", — сообщил Роменский.

Ранее сообщалось, что телеканал "Дождь"* из-за угрозы закрытия в Латвии уволил телеведущего Алексея Коростелёва, который оговорился в эфире и сказал, что российских солдат следует обеспечить "элементарными удобствами".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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