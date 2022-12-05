Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он отметил, что "клоун" перепутал роли и начал слишком чато бредить.
Кадыров назвал главу киевского режима "гением лицедейства" и подчеркнул, что президенту абсолютно безразлична судьба украинцев. Чеченский лидер указал, что Зеленский почитает "адмиралов в чёрных юбках" и "голубых генералов", исполняя все приказы своих кураторов.
"Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача… Перепутал клоун роли, над собою хохоча…" — заключил Кадыров в своём Telegram-канале.
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