Кадыров в стихах обратился к президенту Зеленскому и назвал его "клоуном"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он отметил, что "клоун" перепутал роли и начал слишком чато бредить.

Кадыров назвал главу киевского режима "гением лицедейства" и подчеркнул, что президенту абсолютно безразлична судьба украинцев. Чеченский лидер указал, что Зеленский почитает "адмиралов в чёрных юбках" и "голубых генералов", исполняя все приказы своих кураторов.

"Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача… Перепутал клоун роли, над собою хохоча…" — заключил Кадыров в своём Telegram-канале.