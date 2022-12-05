National Review: спонсирование Украины истощило оружейные запасы США

Соединённые Штаты потратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, из-за вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал National Review.

Издание приводит слова генерального директора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса, который заявил, что в первые месяцы конфликта на Украине был израсходован 13-летний объём производства Stinger и 5-летний объём производства Javelin.

Вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, добавил он.

Автор статьи отметил, что Вашингтон направил 5500 единиц Javelin и 1400 "Стингеров" на Украину в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 миллионов долларов для восполнения боезапаса армии.