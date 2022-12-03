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EAT: новая тактика ВС РФ на Украине поставила США в неловкое положение

Мир

Новая тактика "замани и бей", которую применяет российская армия в ходе военной спецоперации, вынуждает украинские войска отключать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) и ставит в неловкое положение США. Об этом заявил индийский журналист Парт Сатам. После запуска ракет системы ПВО пытаются их перехватить и раскрывают своё местоположение, указал аналитик.

EAT: новая тактика ВС РФ на Украине поставила США в неловкое положение

"Россия уничтожает радары НАТО, поставляемые Украине, заманивая их ракетами "Искандер" и "Калибр", а затем запуская противорадиолокационные боеприпасы", — отметил он в материале для EurAsian Times (EAT).

Тактика ВС РФ довольно успешна, поскольку ВСУ уже запретили включать радары Североатлантического альянса во время налёта ракет и беспилотников. Таким образом, Вашингтон оказался в неловком положении, так как страны Запада поставляют оружие на Украину, которое методично выводится из строя, сделал вывод Сатам.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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