Times: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за поставок ВСУ

В арсенале немецкого бундесвера осталось вооружения на два дня ведения интенсивного боя. Об этом заявил эксперт по Германии Оливер Муди.

Он отметил, что из-за многочисленных поставок военной техники и боеприпасов на Украину у всех европейских стран истощились оружейные склады. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро.

Муди подчеркнул, что для восстановления своего арсенала Берлину придётся выделить минимум 20 миллиардов евро. Только в таком случае Германия будет соответствовать минимальным требованиям НАТО, указал он в эфире Times Radio.