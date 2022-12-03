В арсенале немецкого бундесвера осталось вооружения на два дня ведения интенсивного боя. Об этом заявил эксперт по Германии Оливер Муди.
Он отметил, что из-за многочисленных поставок военной техники и боеприпасов на Украину у всех европейских стран истощились оружейные склады. Однако в Германии эта проблема ощущается особенно остро.
Муди подчеркнул, что для восстановления своего арсенала Берлину придётся выделить минимум 20 миллиардов евро. Только в таком случае Германия будет соответствовать минимальным требованиям НАТО, указал он в эфире Times Radio.
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