В реанимацию в тяжёлом состоянии попал глава Верховного Суда Белоруссии Валентин Сукало. Об этом сообщили СМИ. Новость прокомментировал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Аналитик провёл параллель с внезапной смертью всего неделю назад главы белорусского МИДа Владимира Макея и задал вопрос: что если это всё-таки отравление?
По мнению Маркова, если так, то это работа спецслужб Польши и Украины по заданию поляков. А целью является захват власти в республике путём государственного переворота и установления марионеточного режима.
"Именно Польша была организатором массовых выступлений против Лукашенко. Именно Польша хочет воссоздать польскую империю, установив контроль над русской Украиной и русской Белоруссией", — привёл доводы в пользу своей версии эксперт.
Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Макей внезапно скончался на 65-м году жизни 26 ноября у себя дома. До этого он не жаловался на здоровье. Официально причиной смерти назван сердечный приступ.
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