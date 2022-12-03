Марков: если Макея отравили, то это работа спецслужб Польши и Украины

В реанимацию в тяжёлом состоянии попал глава Верховного Суда Белоруссии Валентин Сукало. Об этом сообщили СМИ. Новость прокомментировал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Аналитик провёл параллель с внезапной смертью всего неделю назад главы белорусского МИДа Владимира Макея и задал вопрос: что если это всё-таки отравление?

По мнению Маркова, если так, то это работа спецслужб Польши и Украины по заданию поляков. А целью является захват власти в республике путём государственного переворота и установления марионеточного режима.

"Именно Польша была организатором массовых выступлений против Лукашенко. Именно Польша хочет воссоздать польскую империю, установив контроль над русской Украиной и русской Белоруссией", — привёл доводы в пользу своей версии эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Белоруссии Макей внезапно скончался на 65-м году жизни 26 ноября у себя дома. До этого он не жаловался на здоровье. Официально причиной смерти назван сердечный приступ.