В Белоруссии назвали причину смерти главы МИД республики: сердечный приступ

В Белоруссии заявили, что причиной внезапной смерти главы МИД республики Владимира Макея стал инфаркт. Об этом пишет издание "Наша Нива".

В публикации отмечается, что дипломат находился у себя дома в Дроздах, когда у него случился сердечный приступ. При этом за медицинской помощью политик вовремя не обратился, так как не воспринял всерьёз своё состояние.

Напомним, министр скоропостижно скончался в субботу на 65-м году жизни. Макей последние 10 лет отвечал за внешнюю политику республики, имел имидж самого прозападного чиновника Белоруссии и считался проводником политики "многовекторности".