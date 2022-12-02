The Telegraph: Россия на Украине вскрыла уязвимость артиллерии Британии

Спецоперация на Украине показала, насколько сильно уязвима британская артиллерия перед российской военной техникой, сообщает обозреватель The Telegraph Доминик Николлз, ссылаясь на главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Ранее министр обороны Британии заявил, что конфликт на Украине показал неэффективность британских артиллерийских систем, которые необходимо модернизировать. Он отметил, что самоходные гаубицы AS-90 устарели и не могут соперничать с аналогами из других стран. Уоллес добавил, что в скором времени на вооружение армии Соединенного Королевства будут приняты новые ракеты.

По данным издания, Британия собирается потратить на эти цели 24 миллиарда фунтов стерлингов.