Данилов призвал уничтожить Россию и не вступать с ней в переговоры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, выступая на киевском форуме безопасности, призвал уничтожить Россию в нынешних границах и не вступать с ней в переговоры.

"Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют", - заявил украинский политик.

По его мнению, на сегодня Россия является одной из немногих стран, которая имеет колонии на своей территории.

Данилов также обвинил РФ в уничтожении "большого количества народов, языков, культур и традиций", назвав россиян "варварами".

"И когда говорят, что с этими варварами мы должны садиться за один стол и что-то говорить, то вообще считаю, что это недостойно будет", — заключил он.