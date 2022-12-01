Врачи выявили у Саакашвили более 20 заболеваний и отравление тяжёлыми металлами

Грузинская неправительственная организация "Эмпатия" сообщила, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме, врачами поставлено более 20 диагнозов.

Как гласит заявление, у экс-главы страны выявили анорексию, лихорадку неясной этиологии и мышечные спазмы. Ранее мать Саакашвили рассказала, что в анализах её сына найдено повышенное содержание тяжёлых металлов.

"Согласно представленным диагнозам, состояние Михаила Саакашвили оценивается как тяжелое и несовместимое с тюремным заключением", — пришли к выводу эксперты организации.

По их словам, если экс-президент не будет срочно освобождён, без диагностики и надлежащего лечения он может скончаться в заключении.

Ранее польским учёным удалось обнаружить внешние проявления начинающийся деменции.