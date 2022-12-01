Грузинская неправительственная организация "Эмпатия" сообщила, что бывшему президенту Михаилу Саакашвили, который находится в тюрьме, врачами поставлено более 20 диагнозов.
Как гласит заявление, у экс-главы страны выявили анорексию, лихорадку неясной этиологии и мышечные спазмы. Ранее мать Саакашвили рассказала, что в анализах её сына найдено повышенное содержание тяжёлых металлов.
"Согласно представленным диагнозам, состояние Михаила Саакашвили оценивается как тяжелое и несовместимое с тюремным заключением", — пришли к выводу эксперты организации.
По их словам, если экс-президент не будет срочно освобождён, без диагностики и надлежащего лечения он может скончаться в заключении.
Ранее польским учёным удалось обнаружить внешние проявления начинающийся деменции.
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