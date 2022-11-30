Начало деменции научились определять по состоянию ногтей

Польские исследователи опубликовали доклад, в котором утверждают, что им удалось обнаружить внешнее проявление начинающейся деменции.

Состояние деменции отличается от нормального процесса старения: пожилой человек начинает терять память, способность трезво мыслить и выполнять привычные ежедневные задачи.

Ранее врачи ставили диагноз по поведенческим изменениям, но оказалось, что существуют и внешние признаки.

Группе учёных из Польши удалось установить, что на ранней стадии деменцию можно обнаружить по изменениям концентрации микронутриентов в ногтях. В тканях ногтевой пластины меняется содержание кальция, магния, ртути и других элементов.

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