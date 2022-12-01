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Читатели Le Figaro: Европа должна создавать трибунал против США, а не России

Мир

Европейским политикам следовало бы организовать специальный трибунал в отношении США, а не России. Такое мнение выразили читатели французского издания Le Figaro.

Читатели Le Figaro: Европа должна создавать трибунал против США, а не России

По их словам, Еврокомиссия поступает нелегитимно, начиная работу по расследованию "преступлений Москвы" в ходе украинского конфликта. Они считают, что Европа опирается на двойные стандарты в своей внешней политике.

"Давайте не будем забывать над необходимостью трибунала против США по военным преступлениям во всех регионах Ближнего Востока", — написал один из пользователей.

Другие комментаторы подчеркнули: "европейским болтунам" не хватит смелости на проведение международного трибунала в отношении Вашингтона. Кроме того, некоторые читатели отметили, что Европейский союз своими шагами лишь усугубляет конфликтную ситуацию и отодвигает переговорный процесс.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж приступает к организации спецтрибунала для расследования действий РФ на Украине.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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