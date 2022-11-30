Хагерти: США выделили много денег Украине без ясности, куда их направил Киев

Официальный Вашингтон выделил крупную сумму для Украины, однако власти США в полной мере не знают, на что именно Киев потратил эти деньги, заявил американский сенатор, представляющий Республиканскую партию, Билл Хагерти.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США была поднята проблема коррумпированности киевского режима. Американские политики обратили внимание на то, что Вашингтон должен контролировать, куда уходят его средства на Украине.

"Это вызывает серьёзное беспокойство, особенно если учитывать, сколько денег налогоплательщиков США были выделены Киеву. И сейчас нет понимания, на что они идут", — сказал Хагерти в ходе заседания.

Он призвал на практике следить за всеми этапами поступления американского финансирования на Украину, а также за дальнейшим расходованием средств.

Ранее замминистра финансов Украины Ольга Зыкова сообщила, что США являются "главным донором" страны.